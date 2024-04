Setelagoana tatua Zacarias: homenagem viraliza nas redes sociais

Zacarias não está apenas na memória do setelagoano: agora também está na pele de uma tatuadora. Um projeto de também outro tatuador da cidade para contemplar figuras históricas teve como primeiro homenageado o 'trapalhão'.

Thiago Máximo conta que, há alguns dias, fez um vídeo no Instagram relatando a ideia de tatuar rostos famosos: "No primeiro vídeo eu sugeri fazer uma tattoo do Bob Marley, onde tive uma resposta positiva fora da curva com a postagem. Com a intenção de fazer um portfólio de retratos abri para as pessoas comentarem os artistas que quisessem tatuar", comenta.

Só que o que surpreendeu foi o pedido de Zacarias: " Achei interessante fazer essa homenagem para um grande artista daqui de Sete Lagoas", disse Thiago, comentando que recebeu uma 'chuva' de mensagens para tatuar o 'trapalhão'.

A pessoa que serviu como "tela" foi a tatuadora Rane Andrade. Ao ver a campanha realizada por Thiago, ela deu a ideia de fazer a homenagem a Zacarias: "Já fiz logo uma campanha também! Mandei pra todos os meus amigos e pedi pra que comentassem a frase: 'Faz o Zacarias na Rane!'. Foi sucesso", comenta.

A repercussão foi gigante nas redes sociais a ponto da família do ator e humorista agradecer a homenagem. "O fato de Mauro ser daqui da cidade, faz com que todos aqui tenham um carinho especial pelas coisas que envolvem ele. Apesar do pouco tempo, já tive que mostrar o braço tatuado pra muita gente que me viu em algum lugar e perguntou: 'Foi você que tatuou o Zaca com o Tiago?'", finaliza Rane.

Segundo Thiago, o projeto não para por aí: são cerca de dez rostos que irão parar nas peles dos seus clientes. "Elvis, Muhammad Ali, Tim Maia, Raul Seixas, Lebron James, Belchior, Al Capone, Milton Nascimento, Chorão...", completa o tatuador.

Filipe Felizardo

