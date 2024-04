Matozinhos tem relatos de tremor de terra na segunda (15); sismógrafos registram

Na madrugada da última segunda (15/04) moradores da cidade de Matozinhos (MG) relataram ter sentido um tremor de terra. Os centros de sismologia das universidades de São Paulo (USP) e Brasíla (UnB) registraram o fenômeno com magnitude 1.9 mR.

Foto: Divulgação

Os relatos de moradores da cidade informavam sobre um tremor no início da madrugada de segunda-feira, 15 de abril. Segundo o Observatório Simológico da UnB e o Centro de Sismologia da USP, tal sismo ocorreu às 00:33 desse dia.

Os dois centros de estudos sismológicos apontam se tratar de um sismo raso "ocorrido possivelmente entre 0 e 10km" segundo a USP. Porém a instituição também pontua que não há dados suficientes para se fazer uma estimativa precisa da profundidade.

Também de acordo com o Centro de Sismologia da USP, o último acontecimento do tipo em Matozinhos havia sido registrado em 27 de outubro de 2023 às 05:20 com magnitude 2.2mR.

Tremores de terra tem sido percebidos na região nos últimos anos, como os ocorridos em Pedro Leopoldo e Sete Lagoas. Nesta última, a recorrência de eventos desde 2022 motivou a instalação de uma rede simográfica local em parceria da Prefeitura de Sete Lagoas com a UnB para estudar as causas destes fenômenos.

Vinícius Oliveira