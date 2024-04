Confira a previsão do tempo para Sete Lagoas nesta quarta-feira (17)

A quarta-feira (17) em Sete Lagoas será marcada por um dia ensolarado, com temperaturas amenas pela manhã e gradual elevação ao longo do dia. Segundo o Tempo Agora, os termômetros marcarão cerca de 17°C ao amanhecer, subindo até os 31°C à tarde. À noite, a temperatura tende a cair, com mínima estimada em 23°C.

Foto: Reprodução/ Internet

A manhã terá aumento na quantidade de nuvens, com ventos fracos de direção Leste-Sudeste. A partir da tarde, há possibilidade de chuvas isoladas, com ventos fracos soprando do Sul ao Sudoeste. As nuvens devem persistir durante a noite, acompanhadas por pancadas de chuva isoladas e ventos fracos de direção Nordeste a Norte.

A umidade relativa do ar oscilará entre 47% e 98%, com índices mais altos no final da tarde e no início da noite. Os ventos serão moderados, podendo atingir rajadas de até 7 km/h pela manhã, com uma velocidade média de 6 km/h ao longo do dia.

Previsão para os próximos dias Quinta-feira (18): 18°C a 29°C Sexta-feira (19): 17°C a 26°C Sábado (20): 15°C a 27°C Domingo (21): 15°C a 28°C



Da redação