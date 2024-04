Obras de reforma e ampliação do CCZ da Prefeitura de Sete Lagoas seguem em ritmo acelerado

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), da Prefeitura de Sete Lagoas, é uma referência em Minas Gerais e está ficando cada vez melhor. O projeto de reforma e ampliação está em fase final e as obras foram vistoriadas pelo prefeito Duílio de Castro e uma comitiva de defensores da causa animal. A nova estrutura vai permitir o aumento em todos os tipos de atendimentos de maneira muito bem planejada.

Foto: Divulgação/ SeteLagoas.com.br

O CCZ tem mais de 20 anos, mas somente na atual gestão ganhou status de prioridade. Além das castrações, a unidade realiza resgate de animais, testes de leishmaniose visceral canina, testes de esporotricose em gatos, orientações sobre pragas e animais peçonhentos e sinantrópicos, exames sorológicos de dengue e análises de qualidade da água (turbidez, microbiologia, cloro residual).

Esta prestação de serviços aumentou muito nos últimos anos e, por isso, a ideia de dotar o CCZ de uma grande clínica e de uma estrutura maior de canil foram os principais motivadores do projeto de expansão. “Um investimento estratégico para que possamos prestar o melhor serviço à causa animal. Temos uma grande satisfação em perceber que esta política deu certo e beneficiou tutores de todas as regiões da cidade. Parabéns a todos os funcionários que acreditaram, de dedicaram e conquistaram excelentes resultados”, comentou o prefeito Duílio de Castro.

A unidade é o ponto central de um trabalho assistencial que já realizou, por exemplo, mais de 10 mil castrações em menos de quatro anos. A ampliação deixa ótimas expectativas, pois vai mudar o patamar assistencial gratuito para cães e gatos de Sete Lagoas. “Somos muitos gratos a gestão do prefeito Duílio de Castro que tratou este assunto com seriedade. Nossos amigos de quatro patas passaram a ter espaço nas ações do poder público municipal. Muitos gestores passaram pela Prefeitura e nada aconteceu, agora a realidade é totalmente diferente”, ressaltou o vereador Ismael Soares que é defensor da causa animal e também vistoriou as obras.

O CCZ foi colocado pela atual gestão como a principal ferramenta para a implementação de uma política pública eficaz na assistência animal. Somente neste projeto de reforma e ampliação estão sendo aplicados R$ 600 mil para a construção de três consultórios e abertura de 32 vagas de internação. Um projeto encorpado por uma equipe completa, aplicada e capacitada da Secretaria Municipal de Saúde. “Com esta nova estrutura vamos fazer atendimentos clínicos para pessoas de baixa renda”, explica Patrícia Silveira, coordenadora do CCZ. “A reforma está sendo muito bem feita e os espaços adequados para equipes de trabalho e animais. Toda equipe da Saúde está muito engajada para fazer esta importante entrega para a sociedade”, completou Dr. Marcelo Fernandes, secretário municipal de Saúde.

O CCZ ainda é responsável por vários projetos itinerantes quando leva atendimento veterinário e principalmente realizando castrações – por meio do Castramóvel, mensalmente em várias regiões da cidade. Em abril o veículo está no Cramam, no bairro Montreal, toda terça e quarta-feira. As castrações gratuitas também podem ser agendadas pelo LINK http://zoonoses.setelagoas.mg.gov.br/cadastro.php a partir do dia 15 de cada mês. Outro destaque é a realização de feiras de adoção onde os animais disponibilizados estão devidamente castrados, vacinados (Múltipla Nacional e Antirrábica), vermifugados, microchipados e testados negativo para leishmaniose. Informações pelo telefone (31) 3771-5796 ou e-mail controlepopulacionalccz.saude@setelagoas.mg.gov.br.

Com Prefeitura Municipal de Sete Lagoas - ASCOM