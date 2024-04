VÍDEO: Carro atravessa canteiro central duas vezes e atropela motociclista em Sete Lagoas

Uma senhora perdeu o controle da direção do carro na Avenida Norte-Sul, bairro Jardim Europa em Sete Lagoas, atravessou o canteiro central duas vezes e atropelou um motociclista que vinha em sentido contrário. O acidente aconteceu na tarde de terça-feira (16/04).

Foto: Reprodução / Câmera de segurança

A condutora de 71 anos do Citröen C3 alegou à Polícia Militar que o volante ou o acelerador do carro teriam travado, o que a fez dar duas voltas à esquerda no retorno da pista.

Ao atravessar o canteiro central pela primeira vez, o carro se chocou com uma motoneta Honda Biz, derrubando seu condutor, um homem de 53 anos. Ele foi levado pelo SAMU para a Unidade de Pronto Atendimento Juvenal Paiva. Em contato com a PM já no centro de saúde, o homem confirmou o relato da condutora do carro.

Na sequência o carro atravessou novamente a divisão da pista sem atingir novas vítimas até ser parado.

Uma câmera de segurança local flagrou a batida:



Vinícius Oliveira e Djhéssica Monteiro, com informações de Record Minas e Polícia Militar