Sete Lagoas recebe projeto CRT-MG na Estrada com serviços gratuitos para técnicos industriais

Sete Lagoas é um dos maiores polos industriais do estado. Sede de indústrias nacionais e até internacionais, de pequeno, médio e grande portes, dos atuais 65 mil empregos com carteira assinada na cidade, cerca de 22 mil deles vêm da indústria, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), grande parte deles ocupados por técnicos. Assim, o Conselho Regional dos Técnicos Industriais de Minas Gerais (CRT-MG) escolheu Sete Lagoas como uma das cidades para receber a primeira edição do projeto "CRT-MG na Estrada", realizado nos dias 15 e 16 de abril na Praça da Feirinha e, na noite desta quarta, 17, na Escola Técnica Municipal.

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM

O objetivo do projeto é aproximar o técnico industrial de seu conselho de classe e apresentar à sociedade em geral o trabalho desenvolvido pela autarquia no sentido de garantir-lhe maior proteção. Durante dois dias, o CRT-MG esteve presente com seu escritório móvel na Praça Dom Carlos Carmelo Mota (Praça da Feirinha), em frente ao Ginásio Coberto Dr. Márcio Paulino. Na manhã desta segunda-feira, 15, o prefeito Duílio de Castro visitou a van itinerante do projeto e conversou com os representantes da autarquia. "A presteza de todos os setores da Prefeitura que se envolveram em nosso trabalho fez total diferença. Alcançamos o objetivo esperado, obrigada", agradeceu a supervisora de Atendimento do CRT-MG, Natália Monair Guiraldelli.

A van recém-adquirida pela autarquia prestou uma série de serviços e informações aos técnicos industriais e à comunidade, além de atualização de dados pessoais e profissionais; impressão e distribuição de carteiras físicas aos profissionais já registrados; inclusão de títulos profissionais; solicitação de registro profissional, interrupção ou reativação de registro; emissão de senhas de acesso ao ambiente profissional; regularização de dados cadastrais junto ao conselho; cadastro de currículos na plataforma Técnico que Faz; entre outras informações sobre a importância dos profissionais estarem com o registro ativo no CRT-MG para o exercício legal da profissão.

Escola Técnica

Já a Escola Técnica Municipal de Sete Lagoas recebe o CRT-MG na noite desta quarta-feira, 17, de 18h30 às 22h, para a oferta de serviços de atendimento ao público em geral, aos alunos e ex-alunos dos cursos técnicos e aos profissionais técnicos industriais. Os cursos técnicos em que o CRT regulamenta são: Edificações, Eletrônica, Eletrotécnica, Informática (novo curso da instituição), Mecânica, Metalurgia e Meio ambiente.

Com Prefeitura Municipal de Sete Lagoas - ASCOM