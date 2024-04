Parceria entre Prefeitura e Gran Urbanismo beneficia também a horta do Bernardo Valadares

Depois de iniciar a completa substituição do cercamento da horta do bairro Cidade de Deus, a parceria entre a Prefeitura de Sete Lagoas e a Gran Urbanismo Empreendimento garante mais um benefício para os produtores. Desta vez, a horta do Bernardo Valadares, popularmente chamada de horta São Paulo por estar bem ao lado da paróquia do santo, também será contemplada com a mesma benfeitoria.

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM

Representantes da Prefeitura, da empresa e produtores participaram de um animado bate-papo, na manhã desta quarta-feira, 17 de abril, para comemorar a grande novidade. “Mais um compromisso que será cumprido para dar dignidade e melhores condições de trabalho para os produtores. Este programa é reconhecido internacionalmente e, nesta gestão, tem a atenção que merece. São pessoas que plantam produtos orgânicos que abastecem nossas escolas, feiras e casas. Um agradecimento especial à Gran Urbanismo pela confiança em nossos projetos”, destacou o secretário municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Agropecuária.

O projeto garante não só o novo cercamento, mas a revitalização de todo o perímetro com sua limpeza completa. O benefício mudará a realidade das famílias e essa ação social agrada quem escolheu a Prefeitura como parceira. “Temos muito orgulho em participar de mais uma parceria público-privada com a Prefeitura. Para nossa empresa é de grande valia ver este organismo funcionando gerando valor e renda para a comunidade”, disse Otávio Henrique da Silva, engenheiro e representante da Gran Urbanismo Empreendimentos.

Os canteiros de hortaliças e legumes de alta qualidade são cuidados por produtores da própria região da horta. A melhoria motiva ainda mais o trabalho do dia a dia e foi celebrada no encontro desta quarta-feira. “Já tivemos muitos problemas, pois chegaram até a cortar a certa. Gostamos de mexer com a terra, de produzir, mas não é um trabalho fácil. É muito ruim encontrar cenas de destruição e furto. Ficamos muitos felizes, esse projeto é uma grande vitória para todos nós”, comemorou a produtora Renata de Cássia Ferreira.

O alcance dos benefícios provocados pelo programa de hortas comunitárias urbanas são incalculáveis. A proposta se tornou referência nacional como ação bem sucedida de política pública, foi tema de diversas reportagens a nível nacional e de modelo para municípios de todo país. Os produtos plantados e colhidos são vendidos diretamente pelos produtores nas próprias hortas, em mercados da cidade, feiras, entregues em domicílio e fornecidos ao Programa Nacional de Desenvolvimento da Alimentação Escolar (PNAE). Os canteiros estão nos bairros: Vapabuçu, JK, Nova Cidade, Cidade de Deus, Bernardo Valadares, Barreiro e Montreal/Canadá.

Com Prefeitura Municipal de Sete Lagoas - ASCOM