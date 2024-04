Case de sucesso: Parceria firmada na Feconex extrapola evento e alavanca negócios ao longo do ano

A parceria alinhada na primeira edição da Feconex entre o Grupo Igui Piscinas e Edmármores é um dos grandes exemplos do que a Feira da Conexão entre o Agro, Indústria, Comércio e Serviços pode fazer pela economia regional. Desde o primeiro ano, as empresas compartilham estande e, fora do evento, um complementa o trabalho do outro, além de trocarem indicações de clientes.

Feconex /Divulgação

A empresária da Igui Piscinas, Aline Santiago, recorda como a aproximação fomentou os negócios. "Conhecemos de perto o trabalho da Edmármores e o cuidado com que atendem as demandas mais desafiadoras dos clientes. Além disso, eles também puderam conhecer os nossos produtos/serviços e estão sempre nos indicando aos seus clientes", analisa.

Como os serviços são complementares, a organização da Feconex sugeriu o estande em conjunto. E o que era apenas um trabalho compartilhado se transformou em uma grande parceria. Do Grupo Uai, Gabriel Ferrari, foi quem alinhou o encontro. "O importante é que as duas empresas estavam abertas. Esse é o espírito da Feconex, abertura para novas possibilidades e conexões. Ficamos felizes que a parceria tenha se estendido", celebra.

A empresária ratifica o entendimento de Gabriel e comemora o fato de a Feconex ter trazido novas conexões para a cidade. “Além de mostrarmos os nossos produtos aos visitantes, a feira abriu portas para nos conhecermos e nos relacionarmos com vários empresários. Muitos de segmentos complementares, como foi nosso caso com a Edmármores”, finaliza Aline.

A edição 2024 promete ainda mais possibilidades e parcerias de sucesso. As equipes da Associação Comercial e Industrial (ACI) e Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) já iniciaram as vendas para novos expositores.

Para quem pretende fazer parte da maior feira multisetorial da região e expandir seus horizontes este é o momento. Procure ACI ou CDL para conhecer todas as possibilidades de estandes e condições de pagamento. O Sicoob Credisete, mais uma vez, acredita no potencial do evento e apresenta a Feconex 2024 como patrocinador máster.

Entre os dias 14 e 17 de agosto a feira ocupa o estacionamento inferior da Arena do Jacaré com mais de 6.000 m² de área pulsando negócios. Acompanhe nossas redes sociais, @feconex.br e fique por dentro da Feconex! As conexões já começaram.

Da Redação com Marcelo Paiva