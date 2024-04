Veja a previsão do tempo para esta sexta-feira (19) em Sete Lagoas

Nesta sexta-feira, 19 de abril, os moradores de Sete Lagoas devem se preparar para um dia com variações climáticas significativas. Segundo os meteorologistas, a previsão aponta para céu predominantemente ensolarado, porém com a presença de muitas nuvens ao longo do dia, podendo resultar em pancadas de chuva durante a tarde. Felizmente, a noite promete ficar livre de precipitações.

Foto: Arquivo/SeteLagoas.com.br

Quanto às temperaturas, espera-se um leve declínio ao longo do dia. A mínima deve registrar 18°C, enquanto a máxima não ultrapassará os 26°C. A umidade relativa do ar oscilará entre 60% e 90%.

Para a manhã, espera-se um cenário com muitas nuvens, e há uma chance de chuva isolada, com o vento soprando de sudeste a leste com intensidade fraca. Durante a tarde, a previsão permanece com muitas nuvens, mas agora com possíveis pancadas de chuva isoladas, com o vento mantendo sua direção de sudeste a leste e com intensidade fraca. Já para a noite, a expectativa é de um céu novamente coberto por muitas nuvens, com a possibilidade de ocorrerem pancadas de chuva isoladas, enquanto o vento se desloca do leste para o sudeste, ainda com intensidade fraca.

Da redação