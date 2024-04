Prefeitura realiza completa revitalização da avenida Cristiano Guimarães no bairro Eldorado

Uma importante via do bairro Eldorado que faz a ligação com uma área comercial da região e também com a BR-040 está sendo completamente revitalizada pela Prefeitura de Sete Lagoas. A avenida Cristiano Guimarães recebe trabalhadores e máquinas pesadas para execução de uma melhoria aguardada há décadas. O prefeito Duílio de Castro e o secretário de Obras, Antônio Garcia Maciel, vistoriaram cada detalhe desta etapa do serviço.

Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom

Além do Eldorado, a melhoria também beneficia os bairros Honorina Pontes e Jardim Universitário. Esta semana, o serviço era para execução das camadas de base e sub-base. Estrutura fundamental para garantir durabilidade e qualidade do pavimento. “Nossa cidade é um verdadeiro canteiro de obras. A nova avenida Cristiano Guimarães vai mudar a realidade para moradores e quem precisa trafegar por esta região. Mais um projeto sendo concluído e menos um problema para Sete Lagoas”, comentou Duílio de Castro.

O Eldorado é um bairro antigo e tradicional de Sete Lagoas e a revitalização desta via referencial vai desafogar o tráfego na avenida Otávio Campelo Ribeiro que recebe um grande número de veículos pesados. “Esta ligação com a BR-040 reforça a necessidade desta obra. Além disso, temos importantes empresas na região que também serão beneficiadas”, ressalta Antônio Garcia Maciel, secretário municipal de Obras.

Além do benefício local, a nova pavimentação da avenida Cristiano Guimarães integra o abrangente projeto da administração municipal para melhorar e modernizar o sistema viário do município. O serviço está em ritmo acelerado e será concluído nos próximos dias.

Da Redação com Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom