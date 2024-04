Cometa do Diabo 'visita' o céu de Sete Lagoas a partir de hoje

Prepare-se para um encontro cósmico imperdível! A partir de hoje (19), os moradores de Sete Lagoas terão a oportunidade única de observar um dos cometas mais brilhantes já registrados: o 12P/Pons-Brooks, também conhecido como "Cometa do Diabo".

Visualização do cometa no cèu de Sete Lagoas ás 10h40 de 19/04/2024 - Imagem criada no app Sky Tonight

Esse evento celestial é um presente raro, pois o cometa leva cerca de 71,3 anos para completar sua órbita ao redor do Sol, o que significa que a próxima chance de vê-lo só será em 2095.

Entre os dias 19 e 21 de abril, o 12P/Pons-Brooks poderá ser observado a olho nu, sem a necessidade de telescópios. No entanto, para uma experiência ainda mais marcante, o uso de binóculos é altamente recomendado.

O cometa alcançará seu pico de brilho no dia 20 de abril, atingindo uma magnitude de 3,0, similar ao brilho do planeta Urano.

É importante ressaltar que a proximidade do Sol no céu durante este período pode dificultar a observação do cometa em áreas com grande poluição luminosa.

Para garantir a melhor experiência, busque locais com céu escuro e pouca interferência de luzes artificiais. Áreas afastadas do centro da cidade e com pouca nebulosidade são ideais.

Onde e quando observar? Olhe para o horizonte oeste, na mesma direção do pôr do Sol. Logo após o pôr do Sol, mas ainda com claridade no céu. De 19 a 20 de abril, com pico de visibilidade no dia 20. Procure um lugar longe das luzes da cidade com céu bem estrelado, em noites sem lua. Aponte os binóculos para a região do céu indicada pelo mapa da localização do cometa. Aplicativos como Star Walk 2 ou Sky Tonight podem ajudar a localizar o cometa. Tenha paciência, pois o cometa pode ser difícil de encontrar. Lembre-se de não olhar diretamente para o Sol, mesmo que esteja se pondo.



Embora a observação do cometa possa ser um desafio, cometas como o 12P/Pons-Brooks são relativamente raros, tornando cada oportunidade de observação uma experiência valiosa. Para aqueles que desejam capturar o momento com uma câmera, é recomendado o uso de equipamentos adequados, como uma câmera DSLR conectada a uma teleobjetiva ou telescópio, para garantir melhores resultados.

Veja abaixo a altitude, datas e horas da visibilidade do Cometa:

Imagem: Divulgação/ SkyTonight

Djhéssica Monteiro