Polícia Militar leva cestas básicas para famílias carentes no Itapuã

Na manhã dessa quinta-feira (18), a Polícia Militar de Sete Lagoas trocou as ações ostensivas por um gesto de solidariedade no bairro Itapuã.Em uma iniciativa comovente, o 25º Batalhão (25º BPM) distribuiu cestas básicas para famílias carentes da região.

Foto: Divulgação/ 25ºBPM

A iniciativa, coordenada pelo Sargento Jarbas, contou com a doação de alimentos por parceiros da comunidade.

Ao todo, 12 famílias foram beneficiadas com as cestas básicas, que continham itens essenciais como arroz, feijão, óleo, açúcar e macarrão. As famílias foram previamente cadastradas pela PM, garantindo que a ajuda chegasse aos que realmente mais precisavam.

Da redação com informações da 19ºRPM