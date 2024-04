Secretaria de Cultura convida artesãos de Sete Lagoas para a Feira das Mães 2024

A Prefeitura de Sete Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, convida artesãos da cidade para participação na tradicional Feira das Mães. Os interessados devem comparecer a Casa Cultura (av. Getúlio Vargas, 91, Centro, de 9h às 16h, até o dia 30 de abril e manifestar o desejo de integrar o projeto que foi grande sucesso nas edições anteriores.

Foto: Alan Junio/SeteLagoas.com.br

Este ano, a Feira das Mães 2024 será realizada nos dias 9, 10 e 11 de maio, em frente ao Centro Cultural Nhô Quin Drummond – Casarão, na Praça Tiradentes. Para se inscrever, os candidatos deverão apresentar uma amostra representativa do seu trabalho, com nome do artesão, preço de venda e fotografias dos demais produtos a serem expostos.

O espaço da feira será coberto por tendas e terá capacidade para 30 expositores. Tendo em vista o número limitado de vagas, a seleção será de responsabilidade exclusiva de uma comissão nomeada pela Secretaria de Cultura. “Os critérios para seleção serão pautados na excelência e originalidade dos produtos apresentados durante a avaliação”, explica Alan Keller, superintendente geral de Cultura e Juventude.

No dia de inauguração da Feira das Mães 2024 será realizada uma feira gastronômica na Praça Tiradentes com atrações musicais. Mais informações 31 3775-2977.

Com Prefeitura Municipal de Sete Lagoas - ASCOM