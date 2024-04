Programa Provias7L vai acabar com ocorrências críticas na rua Amaral Gurgel no período chuvoso

O Provias7l, maior programa de recuperação de ruas e avenidas da história de Sete Lagoas, envolve obras de infraestrutura de grande impacto em todas as regiões da cidade. Uma delas é no bairro Canadá, onde a rua Amaral Gurgel que, durante muitos anos, ficou praticamente intransitável está sendo totalmente revitalizada. O projeto também contempla a construção de galerias de drenagem e implantação de uma estrutura para evitar estragos provocados pela força das águas do Córrego do Diogo.

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM

A rua Amaral Gurgel tem um alto declive e, em período de chuvas constantes, seu perímetro chega a ser classificado como área crítica pela Defesa Civil. O Provias7L chegou para resolver este problema definitivamente. “Neste momento estamos executando uma grande obra de drenagem que vai resolver definitivamente uma situação que provocava transtornos e ainda colocava em risco a vida das pessoas. Não temos medo de desafios, encaramos problemas crônicos que não foram combatidos durante décadas”, comentou o prefeito Duílio de Castro durante vistoria da obra.

O projeto está em execução com a construção das galerias e também na área do córrego. Um investimento estratégico para mudar uma realidade crítica que atormentava moradores do Canadá e também no Monte Carlo, bairro ligados por uma antiga ponte da região. “Um bairro antigo onde não foi construída rede de drenagem e os moradores aguardavam esta obra com muita ansiedade. São dois pontos, um na rua e outro próximo à ponte onde estão sendo construídos gabiões para evitar grandes erosões. Em períodos de chuvas muitas pessoas nem conseguiam chegar em casa”, ressalta Antônio Garcia Maciel, secretário municipal de Obras.

O programa Provias7L foi colocado em prática com força total pela Prefeitura de Sete Lagoas no ano passado. Neste momento, obras de grande alcance estão sendo realizadas também nas avenidas Padre Tarcizo, Sabará e ainda nas ruas Rei Salomão e Santa Luzia. Na primeira fase foram contempladas a avenida Raquel Teixeira Viana e a rua Benjamin Constant, nos bairros Centro e Canaã, respectivamente.

Com Prefeitura Municipal de Sete Lagoas - ASCOM