Novo Refeitório Popular será instalado junto à Câmara Municipal de Sete Lagoas

Na última semana, foi firmado um convênio de mútua cooperação entre a Câmara Municipal de Sete Lagoas e a Prefeitura Municipal. Por meio do presidente do Legislativo, vereador Caio Valace (PDT), e do prefeito Duílio de Castro, após a assinatura do documento está garantida a instalação e manutenção de uma unidade do refeitório popular anexo à Câmara na Rua Doutor Sebastião Mascarenhas, bairro São Geraldo. As obras devem ser iniciadas em breve.

Caio Valace, presidente da Câmara Municipal de Sete Lagoas, e Duílio de Castro, prefeito municipal. Foto: Ascom CMSL.

O público-alvo do Refeitório Popular é diverso, em especial grupos em situação de insegurança alimentar/nutricional ou de vulnerabilidade social. O preço a ser cobrado dos usuários será acessível e seguirá as mesmas condições das unidades já instaladas e em funcionamento na cidade.

O presidente da Câmara Municipal falou sobre a importância da iniciativa em conjunto com a Mesa Diretora (João Evangelista - 1º vice-presidente, Ismael Soares - 2º vice-presidente, Ivan Luiz - 1º secretário e José de Deus - 2º secretário). A meta é oferecer 500 almoços diariamente:

“É com grande compromisso e responsabilidade que venho hoje destacar uma proposta que considero de extrema importância para nossa comunidade. Um refeitório popular em nossa cidade servirá não apenas para oferecer alimentação a preços acessíveis ou gratuitamente, mas também para promover a inclusão social e fortalecer os laços comunitários. Será um espaço onde todos serão bem-vindos, independentemente de sua condição social, e onde poderíamos compartilhar não apenas alimentos, mas também solidariedade e apoio mútuo”, ressaltou Caio Valace.

Já o prefeito Duílio de Castro comemorou mais uma parceria:

“Firmamos um importante convênio de cooperação entre a Câmara Municipal de Sete Lagoas e a Prefeitura Municipal para a instalação e manutenção de um refeitório popular. Com este projeto, estamos unindo esforços para garantir que nossa população tenha acesso a refeições dignas e saudáveis, especialmente aqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Acreditamos que é nosso dever como gestores públicos proporcionar condições para que todos os cidadãos possam desfrutar de uma alimentação adequada e a preço justo”, afirmou.

A Mesa Diretora da Câmara acredita que a criação de um refeitório popular contribuirá significativamente para a redução da fome e da desigualdade social em Sete Lagoas. “Estamos comprometidos em construir uma cidade mais justa e solidária, e a implementação desse projeto é um passo importante nessa direção. Entendo que a alimentação é um direito fundamental de todo cidadão, e é dever do poder público garantir o acesso a refeições dignas e saudáveis para todos os membros de nossa sociedade”, completou.

Aberto ao público, o Refeitório Popular funcionará de segunda a sexta-feira, das 11h às 14h. O espaço é mais um serviço contemplado pelo Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC) da Câmara Municipal, em parceria com a Prefeitura através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Agropecuária.

