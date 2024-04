Confira a previsão do tempo de sábado (20) e domingo (21) em Sete Lagoas

De acordo com o Clima Tempo, hoje teremos um dia ensolarado com algumas nuvens e sem previsão de chuva. A temperatura mínima será de 17°C, enquanto a máxima atingirá os 29°C. A probabilidade de chuva é baixa, apenas 5%, e os ventos podem alcançar até 9km/h. A umidade relativa do ar variará entre 55% e 100%.

Foto: Maria Eduarda Alves

Para o domingo (21), não esperamos grandes mudanças, com as chances de chuva diminuindo para 2%. A parte mais quente do dia será por volta das 16h da tarde, com temperaturas podendo chegar a 28°C.

Da Redação com Clima Tempo