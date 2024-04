Motociclista morre em acidente próximo à Arena do Jacaré

Um homem de 32 anos, identificado como Rafael de Almeida Ferreira, faleceu na noite desse sábado (20) após um acidente de moto na Avenida Prefeito Alberto Moura (Perimetral), próximo à Arena do Jacaré.

Foto: Divulgação/ 19ºRPM - ASCOM

Segundo informações do boletim de ocorrência da Polícia Militar, a vítima estava conduzindo uma Honda FAN 160 vermelha quando perdeu o controle da direção, colidindo contra o canteiro central da via e caindo em seguida. O impacto causou o despreendimento do capacete da cabeça de Rafael, ocasionando traumatismo craniano e outros ferimentos graves.

Apesar da rápida chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Rafael não resistiu e faleceu no local. A perícia da Polícia Civil também esteve presente e iniciou os trabalhos de investigação para determinar as causas exatas do acidente. Imagens de câmeras de segurança de empresas próximas ao local estão sendo analisadas pela polícia para auxiliar na investigação.

Até o momento, não há informações sobre a presença de outro veículo envolvido.

Da redação com informações da 19ºRPM