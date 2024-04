Sete Lagoas: telhas originais da Catedral de Santo Antônio são transformadas em obras de arte para leilão em prol da reforma

Artistas e benfeitores setelagoanos se uniram em torno de um projeto: converter telhas originais da Catedral de Santo Antônio em obras de arte para leiloá-las e contribuir com a reforma do tradicional templo religioso. As obras estarão expostas a partir de amanhã (23/04) no Espaço Cultural Regina Marcia para que o público as conheça.

Foto: Alan Junio

Onze artistas trabalharam na produção destas relíquias que serão leiloadas, dentre eles Adriana Drummond, Dmtrius Cotta, Denise Dumont, Gilberto Barroso , Ivã Volpi, Leandro Lupiano, Luciano Avelar, Luciano Ribeiro, Mário Loura, Sueli Machado e Valdênia Volpi. A idealizadora do projeto, D. Ana Terezinha Volpi, será homenageada na abertura da exposição das obras nesta segunda, a ocorrer no Espaço Cultural Regina Marcia.

Serviços:

Exposição das obras "Relíquias da Casa do Senhor"

Quando:

Abertura - 22/04/24, Segunda-feira, 19h

Homenagem especial à D. Ana Terezinha Volpi (in memorian).

Visitação para o público interessado em ver as obras ao vivo:

23 a 26/04/24, terça a sexta-feira.

De 10h às 12h e 14h às 18h.

Onde: Espaço Cultural Regina Márcia, Rua Floriano Peixoto, nº 283, Centro, Sete Lagoas/MG.

Leilão Obras dos Artistas Benfeitores da Catedral de Santo Antônio

Quando: 27/04/24, Sábado, 20h às 23h

Onde: Pátio da Catedral de Santo Antônio, Centro, Sete Lagoas/MG.

Vinícius Oliveira