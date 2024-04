Sete Lagoas: trabalhador soterrado em silo de minério é resgatado

Um trabalhador foi resgatado com vida após ser soterrado em um silo de minério em uma siderúrgica na manhã desta segunda-feira (22), na Rodovia BR-040, Km 477, em Sete Lagoas. O acidente mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU.

Foto: Divulgação/ Bombeiros

Segundo informações, o trabalhador, que não teve sua identidade revelada, estava realizando suas atividades no silo quando escorregou e caiu dentro do material, ficando soterrado até a região da cintura. A situação era considerada delicada devido à natureza do ambiente, com o minério exercendo grande pressão sobre a vítima.

As equipes de resgate do Corpo de Bombeiros foram acionadas imediatamente e trabalharam por horas para retirar o trabalhador do silo com segurança. A operação foi complexa e exigiu técnicas específicas, como o uso de amarrações e linhas de vida.

Após o resgate, a vítima, que apresentava dores na perna e na região da cintura, foi entregue à equipe do SAMU e encaminhada para atendimento médico na Usia 07. O estado de saúde do trabalhador não foi divulgado.

Da redação