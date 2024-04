Supermercado Santa Helena Celebra 50 Anos com Festival de Música em Sete Lagoas

No último fim de semana, o estacionamento do Shopping Sete Lagoas se transformou em palco para a grande celebração dos 50 anos do Supermercado Santa Helena. Mais de 4.000 pessoas participaram do festival de música que marcou o meio século de operações da tradicional rede de supermercados. O evento foi animado por grandes nomes como Wilson Sideral, Banda Jammil e artistas regionais como Pablo Sás, Victor & Fabiano e a talentosa Júlia Almeida, conhecida por sua participação no The Voice Brasil.

Foto: Davi Mello

A festa, apresentada pela carismática Pollyana Aguiar, foi além das performances musicais, contando com uma série de homenagens e sorteios que engajaram o público presente. Um dos momentos mais esperados da noite foi o anúncio dos ganhadores dos dez vales-compras de R$6.000,00, distribuídos entre clientes das várias filiais do Santa Helena. O ápice da comemoração foi o sorteio de um Fiat Fastback 0km, com o felizardo Gustavo Teixeira Lima levando para casa o cobiçado prêmio.

Foto: Davi Mello

O evento não apenas proporcionou entretenimento, mas também destacou a importância dos parceiros da rede, com espaços exclusivos como o lounge da Coca Cola Sem Açúcar e stands do Arroz Prato Fino e da 3 Corações, que marcaram presença ativa durante a celebração. "Esta campanha contou com o apoio fundamental de grandes parceiros como Therezópolis, Coca Cola Sem Açúcar, Arroz Prato Fino, Colgate, Mili, Gellak, Trigo Arte, Itambé, Importadora Vinhos do Mundo, Camil, Spaten e 3 Corações," lembrou Sérgio, diretor comercial do Santa Helena.

A celebração dos 50 anos do Supermercado Santa Helena reforçou o laço da marca com a comunidade de Sete Lagoas e região, destacando o compromisso do supermercado com a qualidade dos produtos e o bom atendimento, características que consolidaram o Santa Helena como uma referência local ao longo das décadas.

Com 50 anos de história, o Supermercado Santa Helena é um dos principais fornecedores de produtos de qualidade para a região de Sete Lagoas. Além do foco na satisfação do cliente, a rede tem uma forte presença comunitária, contribuindo para o desenvolvimento local com diversas ações e eventos ao longo do ano.

por ASCOM Supermercados Santa Helena



Fotos: Davi Mello