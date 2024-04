Veja a previsão do tempo para Sete Lagoas nesta terça-feira (23)

Nesta terça-feira (23), o clima em Sete Lagoas promete ser ameno e ensolarado, com a presença de algumas nuvens ao longo do dia e sem previsão de chuva.

Foto: Arquivo/SeteLagoas.com.br

As temperaturas oscilarão entre uma mínima de 18°C e uma máxima de 31°C, indicando uma tendência de ligeira elevação ao longo do dia. A umidade relativa do ar variará entre 30% na mínima e 90% na máxima.

Durante a manhã, esperam-se poucas nuvens no céu, com o vento soprando predominantemente da direção leste-sudoeste, com intensidade fraca. Na parte da tarde, a previsão é de poucas nuvens, com o vento mudando sua direção para nordeste-sudoeste e mantendo uma intensidade fraca. Já durante a noite, a tendência é de poucas nuvens no céu, com o vento soprando do leste-nordeste e mantendo-se fraco.

