Mutirão de limpeza da Prefeitura chega aos bairros Belo Vale II e Jardim dos Pequis

Moradores do Belo Vale II e do Jardim dos Pequis devem ficar atentos. O mutirão de limpeza da Prefeitura de Sete Lagoas está nos bairros recolhendo lixo, inservíveis e galhos de podas de árvores. As equipes percorrem ruas, vistoriam imóveis e identificam locais onde é preciso retirar o material. Esta é mais uma etapa do cronograma definido pela Secretaria Municipal de Saúde com apoio de outras secretarias municipais e da Codesel.

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM

Caminhonetes, caminhões e máquinas pesadas estão novamente na retaguarda recolhendo todo o material. O volume retirado em cada etapa do mutirão é impressionante. O cronograma definido pela Prefeitura leva em consideração áreas estratégicas de Sete Lagoas tendo como base índices oficiais de casos notificados de doenças como dengue, chikungunya, zika vírus e leishmaniose. Os bairros recebem uma verdadeira força-tarefa. Além de combater focos de doenças, o serviço também evita a proliferação de animais peçonhentos.

Cabe aos moradores cooperar com esta ação em prol da saúde. “A população desses bairros pode colaborar com as equipes, já limpando os quintais e deixando em frente às residências os materiais inservíveis, folhas, galhos e lixo”, orienta Maria Tereza Rodrigues, superintendente geral de Promoção e Vigilância em Saúde. O mutirão começou nesta segunda-feira, 22, e vai até a próxima sexta-feira, 26 de abril.

Participe desta guerra contra mosquitos transmissores de doenças que podem matar. Prevenir é sempre melhor do que remediar. O atendimento às denúncias está disponível por meio do Disque Dengue (160), pelo telefone 155 da Secretaria de Estado da Saúde (SES) e também na Secretaria Municipal de Meio Ambiente pelo e-mail semadetur@setelagoas.mg.gov.br.

Com Prefeitura Municipal de Sete Lagoas - ASCOM