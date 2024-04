Quarta onda de calor em MG: Sete Lagoas terá temperaturas acima dos 30ºC

Prepare-se para mais calor! O Brasil está prestes a ser atingido por sua quarta onda de calor em 2024, e Sete Lagoas terá temperaturas acima da média. De acordo com o Climatempo, as temperaturas na região podem chegar a 33°C nos próximos dias.

Essa nova onda é caracterizada por ar seco e ausência de nuvens, o que intensifica as temperaturas extremas e impede a formação de chuva. Apesar de estarmos no outono, época em que o clima costuma ficar mais ameno, a falta de uma massa de ar frio forte o suficiente para amenizar o calor permite que o ar quente domine grande parte do país.

Imagem: Divulgação/ Climatempo

Recomendações para enfrentar o 'calorão':

Beba bastante água para se manter hidratado;

Evite atividades físicas ao ar livre nos horários mais quentes do dia (entre 11h às 15h);

Use roupas leves e folgadas;

Fique em locais frescos e arejados;

Se sentir algum sintoma de desidratação, procure atendimento médico.

Da redação com informações do Climatempo