Ação solidária do CRAMAM terá corte de cabelo masculino gratuito no Terminal Urbano na sexta, dia 26

O Terminal Urbano do Transporte Coletivo será palco de uma ação solidária de grande alcance coordenada pelo Centro Regional de Artesanato Maria dos Anjos Macedo (CRAMAM), mantido pela Fundação Municipal de Ensino Profissionalizante (Fumep), na próxima sexta-feira, 26 de abril, de 8h às 11h. Instrutores e alunos do curso de Barbeiro estarão no local realizando cortes de cabelo masculinos gratuitos.

O curso de Barbeiro é um dos mais concorridos do CRAMAM pela grande demanda deste tipo de prestação de serviço no mercado. Com instrutores experientes que se atualizam constantemente sobre as técnicas de corte, a qualificação já formou profissionais com carreira de destaque.

A ação solidária da próxima sexta-feira tem apoio da Prefeitura de Sete Lagoas por meio de secretarias municipais. Uma estrutura de atendimento será montada em uma área de destaque do Terminal Urbano e os interessados serão atendidos por ordem de chegada. “Começaremos às 8h e todo o atendimento será acompanhado de perto pelos instrutores que orientam e também participam do serviço”, explica Nilton Barroso, diretor do CRAMAM.

Da Redação com Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom