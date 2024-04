Sete Lagoas atinge marcas expressivas com infectados por dengue e chikungunya

Os dados de infectados por arboviroses em Sete Lagoas chegaram a marcas expressivas: mais de 10 mil pessoas contraíram chikungunya, enquanto pouco mais de 8 mil tiveram dengue. Óbitos estão sob investigação.

As informações são do Ministério da Saúde, atualizados nesta terça-feira (23). Dois casos de mortes por dengue estão sob investigação, num universo de três confirmados na cidade. Foram computados 8.161 casos na cidade: 54% atingiram mulheres, na sua maioria com faixa etária de 20 a 29 anos.

Os infectados pela chikungunya acumulam 10.491 positivados, com doze mortes e três ainda em investigação. Assim como a dengue, a maior parte das pessoas afetadas são mulheres (57,2%), porém, com a faixa etária dos infectados sendo maior: entre 20 a 49 anos.

Óbitos

: 3 - uma menina de oito anos, uma mulher de 37 anos e um jovem de 17 anos Chikungunya: 12 - sete homens entre 45 e 97 anos e cinco mulheres entre 58 e 94 anos

Filipe Felizardo