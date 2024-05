Sete Lagoas é convidada a apresentar Botão do Pânico na Expo New York Smart Cities

Sete Lagoas, polo industrial de destaque no cenário nacional e internacional, se prepara para mais um momento de grande reconhecimento. A cidade, que já se consolidou como referência em exportação de produtos de alto valor agregado, será destaque na Expo New York Smart Cities, fórum internacional pioneiro nos Estados Unidos, a ser realizado em 26 de novembro deste ano. O convite para participar do evento se deve ao projeto inovador "Botão do Pânico", implementado na Rede Municipal de Ensino com o objetivo de garantir maior segurança para alunos e servidores.

Foto: Divulgação

O "Botão do Pânico", que integra ferramentas digitais e videomonitoramento, foi premiado em março deste ano durante o Fórum Cidades Inteligentes, realizado em Belo Horizonte. A iniciativa se destacou entre os 16 projetos mineiros reconhecidos pelo evento, e agora terá a oportunidade de ser apresentada para um público ainda maior na Expo New York Smart Cities.

Gustavo Moreira, idealizador e realizador do Fórum Cidades Inteligentes, enalteceu a relevância do projeto para o cenário educacional: "É importante dotarmos nossos espaços de saber de ferramentas tecnológicas e de segurança para uma melhor educação das nossas crianças. Essa solução extremamente inovadora merece ser compartilhada com todo o Brasil e com o mundo".

O prefeito Duílio de Castro ressalta a importância do projeto para a comunidade escolar de Sete Lagoas: "É com muita alegria que recebemos mais este reconhecimento internacional. Porém, mais importante do que a confirmação estrangeira da nossa iniciativa é saber que a comunidade escolar de Sete Lagoas está mais segura e protegida".

Reconhecimento que vai além das fronteiras

Esta é a terceira vez que Sete Lagoas recebe reconhecimento internacional em 2024. Em março, a cidade foi premiada por sua nova central semafórica no Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes. No mesmo mês, o "Botão do Pânico" foi destaque no Expo BH - Fórum Internacional de Cidades Inteligentes.

Da redação com PMSL-ASCOM