ESF do Progresso também foi reformado pela Prefeitura de Sete Lagoas

Várias unidades de saúde da Atenção Primária foram completamente revitalizadas pela Prefeitura de Sete Lagoas em poucos meses. Uma delas foi o ESF do bairro Progresso onde as melhorias foram vistoriadas pelo prefeito Duílio de Castro e coordenadores da Secretaria Municipal de Saúde. O principal objetivo deste investimento é aumentar a capacidade de atendimento e o conforto de usuários e funcionários.

Prefeitura de Sete Lagoas /Ascom

O ESF Progresso fica na avenida Chiquinha Avelar, 608, e também é referência para usuários dos bairros Morro do Claro, São Sebastião e Santa Maria. Além de recuperar todo o imóvel, a Prefeitura também mantém uma equipe completa de atendimento com médica, enfermeiros, técnicos, agentes de saúde e pessoal do setor administrativo. “Priorizamos uma sequência de visitas às unidades que foram reformadas e ampliadas para ter a certeza de que o serviço foi bem feito. Comprovamos que investimos certo, pois a melhor estrutura garante a índices positivos na prestação de serviço. O cuidado desde o início das enfermidades pode evitar o agravamento e, consequentemente, a sobrecarga da urgência e emergência”, comentou Duílio de Castro.

O planejamento contempla unidades situadas em regiões estratégicas de Sete Lagoas. A ideia é que nenhuma delas fique descoberta de atendimentos iniciais que formam a maior fluxo de demandas do sistema público. “Uma das principais solicitações era para melhorar a infraestrutura da Atenção Primária. Providenciamos uma verdadeira força-tarefa que garantiu a execução de vários projetos de reforma e ampliação de maneira simultânea. Acreditamos que a cura já começa nesses espaços mais confortáveis e humanizados”, ressaltou Dr. Marcelo Fernandes, secretário municipal de Saúde.

A reforma foi muito além das melhorias em espaços externos. A recuperação estrutural de todas as repartições, teto e rede elétrica e hidráulica permitiu a expansão da área de atendimento. Uma nova realidade que promove o bem-estar das pessoas. “Quando comecei a atender aqui as condições eram bem precárias. Muitas salas não poderiam ser utilizadas por causa de infiltrações e mofo. Com a reforma, as condições ficaram excelentes e pudemos reestruturar o atendimento utilizando todos os espaços disponíveis”, revelou a médica Dra. Lorenza Rafaela.

A Prefeitura também reformou os ESFs Alvorada, Manoa, Kwait, Canadá, Monte Carlo, Progresso e Jardim dos Pequis. Além disso, Unidades Básicas de Saúde (UBS) estratégicas como as dos bairros Várzea e Orozimbo Macedo foram totalmente reconstruídas e as dos bairros Barreiro e Nossa Senhora das Graças saíram do papel e já foram inauguradas.

Da Redação com Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom