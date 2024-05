Conselheiros municipais de Assistência Social são empossados para o biênio 2024/2026

A Prefeitura de Sete Lagoas empossou, na manhã desta terça-feira, 7 de maio, os membros do Conselho Municipal de Assistência Social para a gestão 2024/2026. O prefeito Duílio de Castro esteve ao lado da secretária municipal Assistência Social, Luciene Chaves, e juntos no evento on-line com participação de vários conselheiros, assinaram o documento oficial de posse.

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM

São funções do Conselho Municipal de Assistência Social aprovar, acompanhar, avaliar e fiscalizar a Política Municipal de Assistência Social, elaborada em consonância com a Política Estadual de Assistência Social e a Política Nacional de Assistência Social, na perspectiva do SUAS - Sistema Único de Assistência Social, e com as diretrizes estabelecidas pelas Conferências de Assistência Social, acompanhando a sua execução.

O conselho tem formação paritária reunindo representantes da administração municipal e da sociedade civil. "Todos os projetos da Assistência Social deverão ser avaliados pelos conselheiros. Contamos com este apoio para oferecer políticas públicas assistenciais direcionadas a quem precisa. Vamos juntos, trabalhar por Sete Lagoas”, comentou Duílio de Castro.

Tomaram posse 23 conselheiros, entre titulares e os suplentes. A troca de gestão se dá a cada dois anos, em conformidade com a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS). “Sejam todos bem-vindos. Estamos de portas abertas para trabalhar de maneira sincronizada com o Conselho”, destacou Luciene Chaves.

EMPOSSADOS

Do Governo Municipal

Secretaria Municipal de Assistência Social - Serviços de Proteção Social Básica:

Titular: Delma Aparecida Salles Pereira

Suplente: Alessandra D’Amato Horta

Secretaria Municipal de Assistência Social - Serviços de Proteção Social Especial:

Titular: Bruna Aparecida Campos de Assis



Suplente: Helena Aparecida Alves da Silva

Secretaria Municipal de Assistência Social - Gestão Contábil- Financeira:

Titular: Waldênia de Cássia Diniz



Suplente: Daniel Henrique Saturnino

Secretaria Municipal de Educação:

Titular: Adriana Lopes Teixeira



Suplente: Rayana de Andrade Câmara Lacerda

Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento:

Titular: Sidnei Luis Pereira dos Anjos



Suplente: Emília Beatriz de Souza Silva

Secretaria Municipal de Saúde:

Titular: Graziely Teodoro Marques



Suplente: Mara Rosana Cardoso

Da Sociedade Civil:

Representantes de Organizações da Sociedade Civil de Usuários ou de Defesa de Direitos dos Usuários de Assistência Social:

Titular: Amanda Lessa Alves (SERPAF)

Suplente: Bruna Paloma Noronha Carvalho Secco (ADVISETE)

Titular: Renata Figueiredo Rocha (APAE)

Suplente: Bruna Aparecida Alves (Ave Cristo)

Titular: Eudson de Almeida Corrêa (CDM)

Representantes de Organizações da Sociedade Civil Prestadoras de Serviço na Área de Assistência Social:

Titular: Emabel Alves de Oliveira Lobo (Rede Cidadã)

Suplente: Marilda Aparecida Guarani de Carvalho (Rede Adolescente Aprendiz)

Titular: Paula Aliane Rodrigues Gomes (Vila Vicentina)

Suplente: Lidiane Aparecida de Freitas Reis (Conselho Central SSVP)

Titular: Aline Geralda Loch Marques Carvalho Gomes (Avante Social)

Suplente: Evaldo Luiz Cardoso Silva (Conselho Central Santa Paulina)

Com Prefeitura Municipal de Sete Lagoas - ASCOM