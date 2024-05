Prefeitura de Sete Lagoas adquire novos equipamentos para bloqueio do Aedes aegypti

A Prefeitura Municipal de Sete Lagoas investiu em novos equipamentos para o trabalho do controle vetorial. Os novos termonebulizadores serão utilizados no trabalho preventivo de bloqueio ao Aedes aegypti. Os recursos fornecidos para ação de bloqueio vetorial são três termonebulizadores portáteis e um termonebulizador veicular operado por controle remoto.

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM

Esses mecanismos podem ser usados em áreas de matas, córregos e lagoas. O investimento em novas tecnologias visa garantir a eficácia e melhoria desse trabalho. Após o recebimento dos novos dispositivos, nessa terça-feira, 30 de maio, a equipe de Combate ao Pernilongo e Caramujo Africano, responsável pela atividade preventiva, recebeu treinamento técnico e espera contar com esse apoio em suas ações.

De acordo com a superintendente de Promoção e Vigilância em Saúde, Maria Tereza, a compra desses equipamentos faz parte da ampliação de estratégias de combate ao Aedes aegypti. "Esses termonebulizadores serão utilizados para o bloqueio que é realizado em lagoas, córrego e áreas de mata. Dessa forma, teremos uma capacidade operacional de realizar essa ação durante todo o ano, mesmo fora de períodos epidêmicos. O que torna uma ação importante dentro das estratégias de controle vetorial e preventivo, pois acreditamos que assim manteremos os índices de infestação do Aedes mais baixos. Lembrando que a maneira mais eficaz de eliminar o mosquito é abolir os criadouros com água parada, principalmente dentro das residências, já que estes são responsáveis por 80% dos focos”, afirma.

Com PMSL- ASCOM