Carreta tomba e interdita parcialmente MG-424 em São João da Lapa

Uma carreta tombou na tarde desta terça-feira (7), na MG-424, na altura do município de São João da Lapa. O acidente interditou parcialmente a rodovia no sentido Pedro Leopoldo, causando congestionamento no local.

Foto: Reprodução/ Internet

O motorista do veículo, conseguiu sair da cabine sem ferimentos. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) prestou os primeiros atendimentos ao homem e o encaminhou para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Vespasiano.

A carreta permanece tombada na faixa central da rodovia. Para garantir a segurança durante os trabalhos de remoção do veículo, uma faixa em cada sentido da pista foi interditada.

Ainda não há informações sobre a causa do acidente.