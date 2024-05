Sete Lagoas participa do encontro Conexão Minas Livre em Belo Horizonte

Representantes de mais de 400 municípios mineiros participantes do Programa Estadual de Desburocratização – Minas Livre Para Crescer, entre eles, Sete Lagoas, participaram, na terça-feira, 7 de maio, do encontro "Conexão Minas Livre", na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte. O objetivo do evento, organizado pelo Governo de Minas Gerais por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede-MG), foi fortalecer a implementação da liberdade econômica no estado, proporcionando um ambiente propício para networking, palestras e oportunidades.

Foto: Ascom - PMSL

Por Sete Lagoas, participaram o secretário municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Agropecuária, Edmundo Diniz; a superintendente municipal de Meio Ambiente, Sideny Abreu; e a assessora Hellen Crístie. "Foi uma ótima oportunidade para estabelecermos conexões e estreitarmos os laços junto ao Governo estadual, compartilhar experiências sobre liberdade econômica e, principalmente, compreender e aproveitar as ferramentas disponíveis para melhorar o ambiente de negócios em benefício das empresas e dos cidadãos sete-lagoanos", comentou Edmundo Diniz.

Durante o evento, o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) anunciou o lançamento de um curso voltado a fomentar o empreendedorismo e aprimorar o ambiente de negócios nos municípios. Participaram prefeitos, coordenadores de liberdade econômica e equipes técnicas, que foram apresentados a novas oportunidades para impulsionar a economia local, informações sobre a atração de investimentos, simplificação dos processos de abertura de empresas e projetos de Ciência, Tecnologia e Inovação. Na ocasião, Edmundo Diniz recebeu ainda o certificado de coordenador municipal de Liberdade Econômica para implementação e acompanhamento do programa Minas Livre Para Crescer em Sete Lagoas.

Minas Livre Para Crescer

O Programa Minas Livre Para Crescer, lançado em dezembro de 2019, visa tornar Minas Gerais o estado mais propício para o empreendedorismo no Brasil, promovendo segurança jurídica e aprimorando o ambiente de negócios. Essa iniciativa se baseia na efetivação da Lei Federal nº 13.874, de 20 de setembro de 2019, e do Decreto Estadual nº 48.036, de 10 de setembro de 2020, em nível municipal. Sete Lagoas é signatária do programa desde 2021. O Município também possui a Lei nº 9.039, de 7 de abril de 2020, que “institui a Declaração Municipal de Direitos de Liberdade Econômica, dispõe sobre o Alvará de Localização e Funcionamento em estabelecimentos com atividades de baixo risco no Município de Sete Lagoas”.

Da Redação com Ascom - PMSL