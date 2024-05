Sete Lagoas chega a cinco mortes por dengue e 14 por chikungunya

A mudança de estação trouxe um pouco de arrefecimento nas arboviroses, mas tristes marcas ainda são contabilizadas em Sete Lagoas: subiram para cinco o número de mortos pela dengue, e 14 para chikungunya. Os dados são de segunda-feira (6).

As informações são dos boletins de arboviroses do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG). Desde a última atualização realizada pelo SeteLagoas.com.br, em 23 de abril, eram três óbitos por dengue e 12 por chikugunya.

Após 14 dias, Sete Lagoas atigiu a marca de 9.127 casos confirmados por dengue, com 10 mil em suspeita. Já a chikungunya, arbovirose em maior epidemia, foram 12.226 casos confirmados, com 12.691 em investigação (dois óbitos estão sob análise).

A reportagem procurou a Prefeitura de Sete Lagoas para atualizar as idades dos falecidos por arboviroses. A lista atualizada, segue abaixo:

Dengue:

Chikungunya:

