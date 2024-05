Sol e calor marcam a segunda (06) em Sete Lagoas

A segunda-feira (06) será de céu ensolarado e temperaturas agradáveis em Sete Lagoas, de acordo com o Tempo Agora. A mínima prevista para a madrugada é de 16°C, enquanto a máxima pode chegar a 30°C no período da tarde. Noite amena, com termômetros marcando 22°C.

A probabilidade de chuvas para o dia é de 0%, com a umidade relativa do ar varia entre 55% e 100%, com maior sensação de abafamento à noite. Já os ventos sopram a uma velocidade média de 10 km/h, podendo chegar a 18 km/h no período da tarde.

A semana segue com tempo predominantemente ensolarado em Sete Lagoas. As temperaturas mínimas variam entre 16°C e 18°C, enquanto as máximas podem chegar a 31°C.

Confira as previsões para os próximos dias:

Terça-feira (07): 17°C a 29°C

17°C a 29°C Quarta-feira (08): 16°C a 29°C

16°C a 29°C Quinta-feira (09): 17°C a 30°C

17°C a 30°C Sexta-feira (10): 18°C a 31°C

18°C a 31°C Sábado (11): 17°C a 31°C

