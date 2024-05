Família de Sete Lagoas busca por ente desaparecida desde sábado

Está desaparecida desde o último sábado à tarde (4) Alessandra Junia Pereira do Nascimento (33 anos), moradora de Sete Lagoas. A família relata que a mulher estaria indo para a casa de um parente quando não deu mais notícias.

Foto: Arquivo Pessoal

De acordo com um familiar, Alessandra teria comunicado que estaria indo para a casa de um cunhado, onde seu esposo estava a esperando. Ela teria saído da casa da mãe, moradora do bairro Papavento. No dia seguinte, o companheiro de Alessandra tentou fazer contato com ela, sem sucesso.

Informações sobre o paradeiro de Alessandra Junia Pereira do Nascimento podem ser repassados para o telefone 31 98884-1638 ou 31 3772-4448

Da redação