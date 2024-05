Secretaria de Cultura seleciona grupo de artesãos para a Feira das Mães 2024 em Sete Lagoas

Foi publicado no Diário Oficial do Município da última sexta-feira, 3 de maio, o resultado da seleção de artesãos para participação na Feira das Mães 2024. Este tradicional evento promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer começa na próxima quinta-feira, 9, e termina no sábado, 11.

Foto: Alan Junio/SeteLagoas.com.br

A definição dos escolhidos foi da Comissão de Avaliação composta pelas servidoras municipais Vanessa Coutinho, Karla Duffles e Sônia Dias. Cada candidato apresentou uma amostra representativa do seu trabalho, com nome do artesão, preço de venda e fotografias dos demais produtos a serem expostos. Nesta terça-feira, 7, às 9 horas, haverá uma reunião com os selecionados, na Casa da Cultura, para sortear a posição de cada um na feira.

A Feira das Mães 2024 será realizada em frente ao Centro Cultural Nhô Quin Drummond – Casarão, na Praça Tiradentes. Na quinta-feira a abertura será às 18h e o local contará com feira gastronômica e atrações musicais.

ARTESÃOS SELECIONADOS

Ana Clara Reis França

Ana Lucia da Silva

Andrea Fatima Bezerra Martins

Ângela Maria de Oliveira Gonçalves

Bruna Helena Araújo Paiva

Claudia Margarete Silva dos Anjos

Cristina Ribeiro da Silva

Euzi Maria Vieira de Resende

Helen Cristina Duarte Ribeiro

Juliana Do Nascimento Pereira

Juliana Oliveira da Rocha

Karine Pires Pereira

Kátia Teles de Carvalho

Leila Gonçalves Borba Silva

Lidiane Lemos de Souza Paula

Maria Celma Pinho Fonseca

Marieta Maise Moda Barbosa

Marlete de Oliveira

Raquel Aparecida Gomes de Oliveira

Rosilane Campelo Câmara

Tainá Fonseca Carvalho

Vânia Perpetua de Carvalho

Vera Lucia Pereira dos Santos

Vilma das Graças Pinheiro

Yvana Cristina Dias da Costa

5 (cinco) VAGAS PARA O CIRCUITO DAS GRUTAS

Com Prefeitura Municipal de Sete Lagoas - ASCOM