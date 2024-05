Incêndio na Fábrica Amed em Curvelo: funcionários controlam chamas e impedem danos maiores

Na madrugada desta segunda-feira (6), um incêndio na Fábrica Amed, em Curvelo, causou momentos de apreensão entre os funcionários. O incidente, que teve início por volta das 5h24, atingiu a área da caldeira da empresa, mobilizando prontamente os serviços de emergência.

Foto: Reprodução/ Internet

Com ação rápida e eficaz, os próprios colaboradores da fábrica, treinados em segurança e equipados com os materiais adequados, conseguiram conter as chamas antes que se propagassem para outras áreas da unidade. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o incêndio teve origem em um compressor de ar localizado na área externa da fábrica. A causa provável apontada é um curto-circuito.

A atuação heroica dos funcionários foi crucial para minimizar os danos causados pelo incêndio. Quando as equipes de resgate chegaram ao local, o fogo já havia sido controlado. Felizmente, não houve registro de feridos entre os colaboradores ou moradores das imediações da fábrica.

Após a extinção do incêndio, os Bombeiros realizaram uma vistoria minuciosa para garantir a completa segurança do local e descartar qualquer risco de reignição. Os funcionários da Amed também receberam orientações sobre medidas preventivas para evitar novos incidentes.

O episódio demonstra a importância da preparação para situações de emergência, especialmente em ambientes industriais. O treinamento adequado dos colaboradores e a disponibilidade de equipamentos de segurança foram fundamentais para conter o incêndio e proteger vidas e patrimônio.

Da redação com Click Curvelo