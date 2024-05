79ª Exposição Nacional de Orquídeas, Cactos e Suculentas atraiu muitos admiradores das plantas

A beleza das plantas e flores se destaca em qualquer lugar, mas no Centro Cultural Nhô-Quim Drumond, um ícone da cultura regional, elas ficaram ainda mais belas. Foi onde foi realizada da 79ª edição da Exposição Nacional de Orquídeas, Cactos e Suculentas no último fim de semana. Durante três dias, os visitantes contemplaram e também puderam adquirir e plantas e produtos em um espaço receptivo e aconchegante.

Foto: Prefeitura de Sete Lagoas/Ascom

O prefeito Duílio de Castro e o vice-prefeito Dr. Euro de Andrade estiveram presentes nesta realização que fortalece o turismo de eventos da cidade. A organização foi da Associação Orquidófila de Sete Lagoas que reuniu produtores da cidade e também da região. “Que ótima oportunidade para presentear nossas mães. As plantam e as flores são vida, alegram nosso coração e levam harmonia aos nossos lares. Parabéns aos produtores que apresentam essas belezas neste evento tão marcante”, comentou Duílio de Castro. “Como é bom ver as pessoas comparecendo e apoiando quem produz essas belezas. São verdadeiros artistas da natureza”, completou Dr. Euro de Andrade.

A exposição é realizada desde 1991 e foi uma oportunidade de comprar um presente encantador para as mães. Quem não pode comparecer pode marcar no calendário que, ainda este ano, ocorreram mais duas edições do evento. “Comemoramos a vida, a natureza esteve em festa. Teremos outras edições da exposição em setembro e dezembro neste mesmo formato. Os orquidófilos apresentam belos exemplares para venda e ainda temos uma exposição especial com as orquídeas premiadas”, explicou Magda Ribeiro, presidente da Associação Orquidófila de Sete Lagoas.

Durante os três dias, a exposição atraiu muitos amantes das plantas que criaram um ambiente muito especial no Casarão. A professora e engenheira ambiental Sara Tomaz aproveitou para contemplar orquídeas, cactos e suculentas cultivadas por diversos produtores. “Isso aqui é um paraíso, prestigio todas as edições. Acho tudo muito lindo, o ambiente é agradável e encontramos uma variedade enorme de espécie de plantas”, comentou.

O Casarão recebeu admiradores e compradores que tiveram diversas opções para presentear ou embelezar suas casas. Um lembrete para quem ainda não comprou o presente para a mãe é outro evento que acontece a partir da próxima quinta-feira, 9 de maio. Desta vez, Casarão receberá a tradicional Feira de Artesanato das Mães.

Da Redação com Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom