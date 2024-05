III Fórum prestou homenagem a profissionais da enfermagem de Sete Lagoas e região

A emoção mais uma vez tomou conta do auditório do Unifemm e a gratidão foi a tônica do Terceiro Fórum de Enfermagem de Sete Lagoas e Região, evento realizado na manhã do último sábado, 4 de maio. O fórum é uma realização da Prefeitura de Sete Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, e do Coren, o Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais. Auxiliares, técnicos de enfermagem e enfermeiros de municípios da região foram homenageados com medalhas e moções de congratulação, tanto das unidades de saúde públicas quanto privadas, além das instituições de ensino da área da saúde.

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM

Entre as autoridades presentes, estavam o prefeito Duílio de Castro e o vice-prefeito Dr. Euro de Andrade, os vereadores Caio Valace, presidente da Câmara, Janderson Avelar, presidente da Comissão de Saúde do Legislativo local, Ivan Luiz e Gilson Liboreiro, além do deputado distrital Jorge Vianna, um incansável defensor dos profissionais da saúde.

O deputado parabenizou a administração municipal pelos avanços na valorização dos profissionais de saúde. "Isso é o princípio da administração: tratar bem seus funcionários. São funcionários felizes que prestam um melhor serviço. Por que os gestores do Brasil não entendem isso? O prefeito de Sete Lagoas entendeu e é por isso que seu mandato está sendo excelente e reverberando no Brasil inteiro. Os servidores são os mais críticos, que sempre lutam por melhorias. Então, se os servidores estão felizes, é porque a gestão é boa", parabenizou o deputado.

O prefeito e o superintendente de Atenção à Saúde do Município lembraram das conquistas recentes da categoria e também dos desafios. "É uma oportunidade que temos de homenageá-los e agradecê-los, pois passamos por um grande período de desafios, primeiro, com a pandemia da Covid-19 e, depois, com a epidemia da Dengue e Chikungunya. São profissionais que atuam diretamente na frente, dedicando suas vidas em favor de ajudar a quem passa por algum problema de saúde", lembrou o prefeito.

O superintendente geral de Atenção à Saúde do Município, Alber Alípio, que também é enfermeiro, agradeceu ao prefeito não só por todas as honrarias, mas principalmente pela valorização que vem fazendo pela classe e pela saúde de Sete Lagoas. "Esse seminário começou em 2013, pequenininho, e hoje está desse tamanho, com mais de 500 participantes e até representantes de outros estados. Mas, primeiramente, valorizando os enfermeiros, técnicos e auxiliares que lutaram na epidemia e, mais recentemente, na pandemia. Sem sombra de dúvidas, mais um grande encontro da nossa categoria", afirmou.

Reconhecimento

Os homenageados reconheceram os avanços e parabenizaram pela iniciativa. "No ano passado estivemos aqui com a promessa do piso salarial e esse ano voltamos com essa promessa cumprida. Aqui somos valorizados e vimos as autoridades que estiveram à frente disso, lutando por nós", comentou a enfermeira do Samu Regional, Cíntia Kerolyn. Já Flávio Maia, enfermeiro da UBS Cidade de Deus, reforçou a diferença que é atuar em Sete Lagoas. "Tive a oportunidade de trabalhar em Brasília e vejo que nossa cidade, por ser um município do interior de Minas Gerais, muito menor que Brasília, está muito avançado na valorização da enfermagem, até mesmo pela quantidade de profissionais que temos na cidade", comentou.

Homenageados

Após os pronunciamentos dos componentes da mesa, seguiram-se as entregas das medalhas e moções de congratulação em homenagem a esses verdadeiros heróis sem capa das Redes Assistenciais, da Regulação, Cismisel, Auditoria, Vigilância Sanitária, Samu Regional, Epidemiologia, Unimed, Hospital Nossa Senhora das Graças, Hospital Municipal, Upa 24H, PA Belo Vale, Atenção Primária, Unidade de Apoio às Arboviroses, além de alunos do Unifemm, Faculdade Ciências da Vida, Faculdade Promove, Escola Técnica Municipal de Sete Lagoas e Grau Técnico. A lista completa dos homenageados você confere no site da Prefeitura.

Com Prefeitura Municipal de Sete Lagoas - ASCOM