Terça-feira de muito sol e poucas nuvens em Sete Lagoas, confira previsão

Prepare o protetor solar e o chapéu, porque nesta terça-feira (7) Sete Lagoas terá um céu de poucas nuvens e sol durante todo o dia. A previsão é de tempo seco, sem chances de chuva para refrescar o clima.

Foto: Arquivo/SeteLagoas.com.br/Djhessica Monteiro

As temperaturas, por outro lado, prometem esquentar bastante. A máxima pode chegar aos 30°C, enquanto a mínima fica em torno dos 18°C. Para amenizar o calor, o vento sopra fraco a moderado do leste-nordeste, a uma velocidade de 9km/h. A umidade do ar oscila entre 43% e 98%, intensificando a sensação de calor.

A manhã na cidade será marcada por poucas nuvens e ventos fracos soprando do leste-sudeste. Perfeito para um café na varanda ou uma caminhada ao ar livre. À tarde e à noite, as condições se mantêm: poucas nuvens e ventos fracos, agora soprando do leste-nordeste.

Ondas de calor

Atenção! Um aviso de onda de calor foi emitido pelo INMET, válido desde o dia 6 de maio até o dia 9 de maio. As temperaturas podem chegar a 5°C acima da média, o que representa um risco à saúde. Beba bastante água, evite atividades físicas ao ar livre durante os horários mais quentes e utilize roupas leves e frescas.

Confira as previsões para os próximos dias:

Quarta-feira (08): 16°C a 29°C

16°C a 29°C Quinta-feira (09): 17°C a 30°C

17°C a 30°C Sexta-feira (10): 18°C a 31°C

18°C a 31°C Sábado (11): 17°C a 31°C

Da redação