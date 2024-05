Veja a previsão do tempo para Sete Lagoas nesta quinta-feira (9)

Um dia de céu predominantemente ensolarado, com poucas nuvens passageiras, aguarda os setelagoanos nesta quinta-feira (9). A manhã desponta fresca, com temperaturas mínimas em torno dos 17°C. Mas não se engane pelo frescor matinal, pois a tarde promete esquentar consideravelmente, com termômetros atingindo picos de 30°C.

Foto: Arquivo/SeteLagoas.com.br

Ao longo do dia, a umidade relativa do ar oscilará entre 30% e 90%, exigindo atenção redobrada com a hidratação.

O vento soprará fraco durante todo o dia, mudando de direção a partir da tarde. Pela manhã, predominará a direção Leste-Sudeste, enquanto à tarde e à noite, a brisa será Leste-Nordeste.

Atenção: onda de calor permanece em Sete Lagoas!

É importante destacar que Sete Lagoas permanece sob alerta de Onda de Calor, emitido pelo INMET. A onda de calor, iniciada no dia 6 de maio, às 10h21min, e com previsão de término para hoje, às 18h00min, representa um grande perigo para a saúde da população.

Da redação