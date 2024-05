Sete Lagoas: Catedral de Santo Antônio faz nova rodada do leilão de telhas transformadas em obras de arte

Nesta quinta-feira 09 de maio acontece no pátio da Catedral de Santo Antônio em Sete Lagoas mais uma rodada do Leilão das Relíquias da Casa do Senhor. A partir da 19h o público poderá dar lances para arrematar telhas centenárias que foram transformadas em obras de arte por artistas locais e contribuir com a reforma da catedral.

Foto: Catedral de Santo Antônio / Divulgação

A primeira rodada aconteceu no dia 27 de abril e arrecadou mais de R$ 34 mil para a causa. Desta vez estarão expostas as obras de Luciano Avelar, Luciano Ribeiro, Mário Loura e algumas peças de Dona Terezinha Volpi, idealizadora da iniciativa.

Nesta noite também haverá venda de pastéis em barraquinhas.

Vinícius Oliveira