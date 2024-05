Onda de calor em Sete Lagoas: alerta prorrogado até sábado (11)

Se prepare para mais dias de calor intenso em Sete Lagoas! O Inmet confirmou que a onda de calor que assola a cidade se estenderá até o sábado (11), afetando também outros 494 municípios do Estado.

Foto: Alan Junio/SeteLagoas.com.br

Inicialmente prevista para terminar na segunda-feira (6), a onda de calor obrigou o Inmet a prorrogar o alerta por duas vezes: primeiro até quinta-feira (9) e, agora, até o final de semana. O calor escaldante, atípico para o outono, é resultado de um bloqueio atmosférico que atinge as regiões Sul e Sudeste do país.

A Instituição classifica a situação como de grande perigo, com temperaturas até 5°C acima da média por mais de cinco dias consecutivos. O risco à saúde é alto, especialmente para grupos mais vulneráveis como idosos, crianças e pessoas com doenças crônicas.

As temperaturas devem chegar a 32°C nos próximos dias, na cidade. É importante seguir as recomendações acima para se manter seguro durante a onda de calor.

Temperaturas esperadas para os próximos dias em Sete Lagoas:

Da redação com INMET

Clique e siga as redes sociais do SeteLagoas.com.br para ficar bem informado: Instagram, Twitter, Threads, YouTube, TikTok e Facebook

Receba as notícias do SeteLagoas.com.br via Whatsapp AQUI