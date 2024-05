Falece professora e coordenadora do Sind-UTE de Sete Lagoas Flávia Saturnino

Morreu nesta quarta-feira (9) a coordenadora da subsede do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação (Sind-UTE) Flávia Lúcia Saturnino.

A informação foi confirmada pelo sindicato em postagem na tarde de hoje, que ainda não informou a causa do falecimento. Horas antes, o vereador Rodrigo Braga (MDB) postou, em suas redes sociais, comunicando o falecimento de Flávia Saturnino.

