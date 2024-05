Reembolso de ingressos do Aleluia Fest começam no próximo dia 15

Em um comunicado emitido na tarde desta quinta-feira (9), os organizadores do Aleluia Fest informaram sobre a devolução dos valores dos ingressos comprados. O início das devoluções começa na próxima quarta-feira (15).

Foto: Divulgação

Na postagem, os organizadores apontam que aqueles que compraram os ingressos de forma virtual ou pagaram via cartão de crédito e/ou débito, têm entre os dias 15 a 19 de maio para solicitar o reembolso nos sites q2ingressos.com.br ou nenety.com.br. Os tíquetes comprados em dinheiro terão um formulário de reembolso a ser preenchido no 7 Fest, na Rua Coronel Altino França, 296, no Centro, a partir do dia 22.

A redação do SeteLagoas.com.br recebeu indagações sobre aqueles que compraram ingressos através de lojas parceiras do evento. Procuramos a organização para mais informações - quando for respondida, essa matéria será atualizada.

Filipe Felizardo