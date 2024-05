Paróquia Divino Espirito Santo de Sete Lagoas celebra Festa de Pentecostes 2024

A Paróquia Divino Espírito Santo, do bairro Montréal, inicia nesta sexta-feira (10) a Festa de Pentecostes de 2024. Com o tema "Somos Cristãos e queremos renovar a face da Terra", os festejos vão até o dia 19, domingo de Pentecostes.

Foto: PASCOM Paróquia Divino Espírito Santo / divulgação

Durante todos os dias, haverá as novenas, um momento de reflexão e as missas, sempre começando às 19h30 (aos domingos, as missas acontecem às 7h, 10h e 18h, na matriz do bairro Montréal). Sempre ao fim das celebrações, acontecem as barraquinhas - aos finais de semanas, haverá música ao vivo; confira a programação dos cantores:

Sexta-feira (10): Carlos e Luísa

Sábado (11): Cristiano

Domingo (12): Nizete e Banda

Sexta-feira (17) : Gabriel e Jeferson

Sábado (18): Cantata de pentecostes (Deivisson e Sílvia)

Domingo (19): Lucinei

No domingo de Pentecostes (19), além das celebrações, acontecerá um almoço e um bingo para a comunidade. A programação completa pode ser conferida abaixo.

Pentecostes

A celebração de Pentecostes tem origem em um evento judaico, o Shavuot, que ocorre sete semanas após a Páscoa, onde se agradecia pela colheita do trigo. No cristianismo, essa comemoração marca a descida do Espírito Santo aos discípulos de Jesus Cristo, reunidos em Jerusalém, onde eles começaram a falar em línguas de fogo, como relatado na Bíblia. Isto significou a início da missão de espalhar a mensagem de Cristo pelo mundo.

Filipe Felizardo