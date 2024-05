Sexta-feira 'tórrida' em Sete Lagoas: veja previsão do tempo

Uma sexta-feira (10) tórrida: é o que os setelagoanos podem esperar do clima. Com pouca nebulosidade, o astro-rei brilhará no firmamento, deixando pouca umidade no ar e muita gente com sede - confira a previsão do tempo.

Foto: Djhéssica Monteiro

O céu terá poucas nuvens durante a manhã e tarde, fazendo com que a temperatura suba rapidamente: a mínima registrada foi de 17ºC e a máxima chegará aos 30º, uma amplitude térmica de 13ºC. Com isso, a umidade relativa do ar cai para 35% à tarde.

A tendência do final de semana será a mesma: muito calor, poucas nuvens e umidade do ar a níveis mínimos. No sábado (11), teremos 31ºC de máxima e no domingo, 32ºC. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Filipe Felizardo