Supermercados de Sete Lagoas adotam limites de compras de arroz por clientes; confira quais

Apesar do comunicado do Governo de Minas apontando que não haverá desabastecimento de arroz, principal ingrediente no prato dos brasileiros e produzido no Rio Grande do Sul (afetado pelas chuvas catastróficas), supermercados de Sete Lagoas estão adotando um regime para limitar a quantidade de sacos do produto a serem adquiridos pela população.

Foto: Maria Eduarda Alves

A medida já pode ser verificada em diversos estabelecimentos. Uma fonte ouvida pelo SeteLagoas.com.br apontou que o Supermercado Santa Helena decidiu pela implementação deste ‘racionamento’ na quinta-feira (9). A medida é uma forma de evitar a corrida pelo estoque desnecessário feito pela população – inclusive, em estabelecimentos já ocorreram a falta de arroz, tamanha foi a procura pelo item.

A reportagem entrou em contato com alguns dos principais estabelecimentos da cidade a ver sobre as ações:

O Supermercado Santo Antônio apontou que não limitou a quantidade de sacos de arroz por cliente, por ter estoque em suas lojas. Caso o fornecedor limite a quantidade do material, a ação poderá ser medida;

Supermercado Santa Helena definiu o limite de compra a 5 pacotes de arroz por cada cliente;

Rede Bonzão: de acordo com o setor comercial, está ocorrendo uma dificuldade na compra com o fornecedor, por isso, há a orientação aos clientes de não comprarem em excesso. Foi limitado para cada cliente a compra de até 3 unidades;

Super Sô: não há limitação;

não há limitação; Supermercado Kibocada: limitação de 5 pacotes por cliente.

limitação de 5 pacotes por cliente. EPA: não informou até o momento

Supermercados podem limitar a compra?

Uma das dúvidas geradas por essas medidas é a sua validade na lei. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor (CDC) em seu artigo 39, a limitação da compra aos clientes é proibida, desde que ela venha com uma justificativa.

Matéria em atualização

Filipe Felizardo e Maria Eduarda Alves