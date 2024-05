Passando a Limpo: Toninho Macarrão fala sobre obras em Sete Lagoas, captação de recursos e as enchentes no Rio Grande do Sul

O programa Passando a Limpo entrevistou nesta sexta-feira (10) o secretário de obras de Sete Lagoas Antônio Garcia Maciel, o Toninho Macarrão. Na pauta o andamento das intervenções pela cidade, a ausência de um representante setelagoano no Congresso Nacional e a tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul.

Álvaro Vilaça, Toninho Macarrão e Wagner Oliveira. Foto: Alan Junio.

Toninho Macarrão é servidor efetivo da prefeitura há mais de 40 anos e tem passagem marcante na pasta que agora é chefe - ele também já foi presidente do SAAE e da Codesel. Ele começou abordando a maior obra em extensão atualmente na cidade que é a avenida Padre Tarcísio na qual doze quilômetros estão recebendo sistema de drenagem e novo pavimento. Porém, para Toninho não há que se dizer que esta é a obra "mais importante", pois todas elas têm sua relevância para quem circulará em naquele local.

Outra intervenção que tem chamado atenção e foi ressaltada por Toninho é a da rua Santa Luzia próximo à entrada do Clube Náutico de Sete Lagoas. Para melhorar um problema antigo de alagamentos em épocas de chuva, manilhas estão sendo colocadas no subsolo da região para captar águas pluviais através de novas bocas-de-lobo que serão instaladas.

Como existem várias obras sendo feitas e outras em processo de licitação ou fase de projeto, Toninho Macarrão acredita que algumas não acabem até o fim do ano, quando se encerra o mandato da atual administração pública. Sobre isso ele destaca que as obras "não são do prefeito, e sim do município", pedindo que independentemente de quem venha a assumir a gestão municipal em 2025 que conclua os projetos.

Toninho deu exemplo de situações que acabam atrasando obras em meio urbano, como postes de energia elétrica que também possuem fiação sem utilidade para telefonia e internet. Os fios e fibra ótica acumulados fazem com que, em casos onde é preciso remover ou mudar os postes de lugar, seja preciso acionar técnicos de várias operadoras para a remoção, o que atrasa a condução dos trabalhos.

Outra pauta debatida no programa foram as verbas destinadas para obras na cidade e como a falta de deputados federais e senadores setelagoanos dificulta a captação de recursos junto ao Governo Federal. Toninho Macarrão lamentou que nas últimas eleições nacionais Sete Lagoas tenha contribuído com votação expressiva para parlamentares que são de fora da cidade e que, segundo ele, nunca destinaram emendas para cá. Diante disso, o secretário destaca que cabe cobrança por parte da população e da classe política a estes eleitos para que destinem recuros aos projetos em Sete Lagoas.

Com todos os anos de experiência na área da construção civil e urbanização, Toninho Macarrão fala com propriedade como tais setores impactam na qualidade de vida da população. Baseado nisso, o secretário expressou seus sentimentos pelas vítimas da enchente ocorrida no Rio Grande do Sul nos últimos dias. O secretário também destacou que o estado precisará de muito apoio de todo o Brasil nos próximos anos para reconstrução das cidades e reestabelecimento de uma vida digna à população atingida.

Reveja o Passando a Limpo:



Vinícius Oliveira