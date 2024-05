5ª Cia Ind BM promoveu workshop sobre prevenção e desafios da estiagem em Sete Lagoas

A 5ª Companhia Independente do Corpo de Bombeiros Militar (5ª Cia Ind BM) de Sete Lagoas, promoveu nessa quinta-feira (09) o seu 3º Workshop, com o objetivo de aprofundar o debate sobre a prevenção e os desafios enfrentados durante o período de estiagem. O evento, realizado no auditório do Monumento Natural Estadual Gruta Rei do Mato, reuniu representantes das coordenadorias municipais de proteção e defesa civil (COMPDEC) e do setor de meio ambiente, gerentes de parques estaduais e outros agentes públicos e privados envolvidos com a temática.

O Workshop contou com a abertura do Major Luiz Paulo, Comandante da 5ª Cia Ind BM, e a palestra magna do Tenente Coronel BM Ivan Santos Pereira Neto, Coordenador de Meio Ambiente no Comando Especializado de Bombeiros. O Tenente Coronel compartilhou sua expertise e experiências sobre os perigos e medidas de prevenção durante a estiagem.

A programação também incluiu palestras da Sra. Marilza Martins de Carvalho, Gestora Ambiental do Monumento Estadual Gruta Rei do Mato, e do Capitão BM Rafael de Figueiredo Barbosa, Subcomandante da 5ª Cia Ind. As palestras abordaram diferentes aspectos da temática, como a importância da educação ambiental, o manejo do fogo e as ações de combate a incêndios florestais.

Ao longo do dia, os participantes puderam trocar informações e experiências, além de debater estratégias para lidar com os desafios do período de estiagem de forma eficaz e colaborativa. O Workshop reforçou a importância da cooperação entre os diversos órgãos e entidades envolvidas na prevenção e combate a incêndios florestais.

