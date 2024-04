Mineira Kamilla Cardoso faz história no Draft da WNBA

Kamilla Cardoso segue escrevendo história no basquete feminino. Nesta segunda-feira (15), a atleta de 22 anos foi a terceira escolha geral do Draft da WNBA, selecionada pelo Chicago Sky. Esse feito marca um novo patamar para o basquete brasileiro, já que Kamilla se torna a jogadora com a melhor posição conquistada no evento.

Foto: Chicago Sky/ X (Twitter)

Nascida em Montes Claros, a atleta se destacou durante sua trajetória na Universidade da Carolina do Sul, onde conquistou os títulos da NCAA em 2022 e 2023. Na última temporada, a pivô se consolidou como a grande estrela do time, liderando-o em uma campanha invicta de 38 jogos. Na final do campeonato, diante de uma das maiores audiências da história da TV americana, Kamilla brilhou contra a prospecto local Caitlin Clarke, garantindo o título e sendo eleita MVP da partida.

"Estou muito feliz por realizar meu sonho e agora quero seguir trabalhando duro para me manter e crescer cada vez mais na minha carreira", declarou a atleta.

A escolha de Kamilla pelo Chicago Sky é vista como um passo importante para o desenvolvimento da carreira da jogadora. O time, atual campeão da WNBA, conta com um elenco experiente e talentoso, o que poderá auxiliar na adaptação da brasileira à liga profissional americana.

A jovem atleta não se destaca apenas no cenário universitário. A pivô já é uma peça fundamental da seleção brasileira feminina, equipe que defende há três anos. Em 2022, ela fez parte do quinteto ideal do Pré-Mundial e do Pré-Olímpico, demonstrando sua importância para o basquete nacional.

Djhéssica Monteiro